أحيانا أجدني كفكرة بين ذاتي الخائفة من المجهول المتأثرة بالضجيج و نفسي التي تملك المعرفة و السكون
أجدني كتساؤل بدائي كيف أجتزت كل تلك المسافات
كيف خطيت كل تلك الخطوات ؟ حتماً هناك لطف خفي و تدبير يفوق ادراكي و قوة عظيمة دفعتني لأتجلى كما أنا الآن ،
حين أحلق فوق الاحداث كطائر وعي ، أذهل من مساري و أدرك أن ما أفعله و يبدو سهل .. هو في الحقيقة صعب جداً و قد يكون معجزة للبعض و مستحيل للبعض الآخر .
كيف أحول الألم لقوة ؟
سيساعدك في ذلك هدوئك في أكثر الأوقات ضجيجاً ، هدوئك التام في أول لحظات الصدمة و أول شعور الحطام
هدوء يمنعك من الانهيار ، يقلص بك مساحات الألم
ثم يقينك أن الألم زائل و الحطام سيعمر و الله معك ، هذا اليقين سيعلمك ما تستحقه فعلاً و أن احسانك لنفسك هو احسان ظن بخالقك الذي ما خلقك لتشقى و لم يخلقك ليتركك .. بل هو قريب .. يراك و يعينك و ينصرك ..
مهما ساءت الأحداث هي تطهرك مما لا تستحقه ، هي تُعّدك لمرحلة تمكين و توصلك لما تستحقه ، اذا هدأت و رضيت و لجأت لله و تيقنت بالخير القادم إليك
سيتحقق لك كل خير نويته لنفسك مستعيناً بالله متيقناً بنصره و عونه و هدايته و توفيقه و بركته
إن تذمرك هو انفصال بين روحك و السكون ، هو ضجيج يعيق هدوئك هو اعتراض على الحياة بداخلك و مُنشأها و خالقك
لذا علينا أن نجدد نوايانا في كل مرحلة مقبلة جديدة أن نجعلها نوايا خير و نتبعها بيقين
لتكون كشمس ساطعة بعد ليل سرمدي و سعي شاق ..
صاحب السكون .. و ستملك اليقين
و اذا ملكت اليقين … ستملك كل شيء .!
بقلم : مروج القرني
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