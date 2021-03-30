أحيانا أجدني كفكرة بين ذاتي الخائفة من المجهول المتأثرة بالضجيج و نفسي التي تملك المعرفة و السكون

أجدني كتساؤل بدائي كيف أجتزت كل تلك المسافات

كيف خطيت كل تلك الخطوات ؟ حتماً هناك لطف خفي و تدبير يفوق ادراكي و قوة عظيمة دفعتني لأتجلى كما أنا الآن ،

حين أحلق فوق الاحداث كطائر وعي ، أذهل من مساري و أدرك أن ما أفعله و يبدو سهل .. هو في الحقيقة صعب جداً و قد يكون معجزة للبعض و مستحيل للبعض الآخر .

كيف أحول الألم لقوة ؟

سيساعدك في ذلك هدوئك في أكثر الأوقات ضجيجاً ، هدوئك التام في أول لحظات الصدمة و أول شعور الحطام

هدوء يمنعك من الانهيار ، يقلص بك مساحات الألم

ثم يقينك أن الألم زائل و الحطام سيعمر و الله معك ، هذا اليقين سيعلمك ما تستحقه فعلاً و أن احسانك لنفسك هو احسان ظن بخالقك الذي ما خلقك لتشقى و لم يخلقك ليتركك .. بل هو قريب .. يراك و يعينك و ينصرك ..

مهما ساءت الأحداث هي تطهرك مما لا تستحقه ، هي تُعّدك لمرحلة تمكين و توصلك لما تستحقه ، اذا هدأت و رضيت و لجأت لله و تيقنت بالخير القادم إليك

سيتحقق لك كل خير نويته لنفسك مستعيناً بالله متيقناً بنصره و عونه و هدايته و توفيقه و بركته

إن تذمرك هو انفصال بين روحك و السكون ، هو ضجيج يعيق هدوئك هو اعتراض على الحياة بداخلك و مُنشأها و خالقك

لذا علينا أن نجدد نوايانا في كل مرحلة مقبلة جديدة أن نجعلها نوايا خير و نتبعها بيقين

لتكون كشمس ساطعة بعد ليل سرمدي و سعي شاق ..

صاحب السكون .. و ستملك اليقين

و اذا ملكت اليقين … ستملك كل شيء .!

بقلم : مروج القرني