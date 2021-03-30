أسعار النفط تصل إلى 64.98 دولارًا للبرميل

الخليج – واس: ارتفعت أسعار النفط أمس بحوالي واحد في المئة، قبيل الاجتماع المقرر لأوبك+ في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي بمقدار 41 سنتًا، لتسجل عند التسوية 64.98 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 59 سنتًا لتصل عند التسوية إلى 61.56 دولارًا للبرميل.