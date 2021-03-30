البرلمان العربي يؤكد دعمه لنضال الشعب الفلسطينى من أجل استعادة أرضه وإقامة...

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان لجهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأدان العسومي، في بيان له اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض الفلسطيني، السياسات الاستيطانية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وقال إن هذه المناسبة التي يتم إحياؤها من كل عام، تأتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بأسره جراء جائحة "كورونا"، والتي فرضت تحديا جديدا إضافيا على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه الذكرى الخالدة تشكل إحدى محطات النضال والكفاح الوطني الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع لاستعاده أرضه.

وأشاد العسومي بكفاح شعبنا الذي يمثل نموذجا ملهما في الصمود وقوة الإرادة والإصرار على استعادة حقوقه المشروعة والثابتة غير القابلة للتصرف، والتي يضمنها القانون والشرعية الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا ضرورة حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائي ومستدام للقضية الفلسطينية قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1976 وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.