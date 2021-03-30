الأسد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، صورا للرئيس السوري بشار الأسد وهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء. ويعد هذا الاجتماع الأول للرئيس السوري بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصابه هو وزوجته أسماء في وقت سابق من الشهر الجاري.

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