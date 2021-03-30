إطلاق مبادرة لتوطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة

الأحساء – واس: أطلقت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة.

وأبرمت الهيئة اليوم (الثلاثاء) ثلاث مبادرات توطين مع الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وهي: (الشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة الزامل للخدمات البحرية، والشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير)، وذلك بهدف توطين عدد 39 مجالاً وظيفياً في التخصصات التشغيلية.

وتتضمن هذه المبادرة توطين أكثر من 900 وظيفة خلال مدة الاتفاقية، على أن يرتفع هذا العدد تدريجياً في عام 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين، وتمكين الشباب والفتيات المواطنين في سوق العمل.

وستسهم المبادرة في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسة لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع اهتمام الهيئة العامة للموانئ بتفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.