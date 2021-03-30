دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وأول تغريدات الأمير عبدالعزيز بن سعود على حسابه: “بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر”. وكانت التغريدة الثانية للأمير عن مبادرة ولي العهد قائلا: “مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله”. Tweets by AbdulazizSNA

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية يدشن حسابه الرسمي في تويتر.. وهذه أوئل التغريدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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