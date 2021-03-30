اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان. وأشار العميد المالكي إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد على أن التحالف يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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