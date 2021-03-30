فلسطين: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا و213 في أقسام العناية المكثفة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2395 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كافة الاراضي الفلسطينية.
وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية، 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.
وأشارت إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة ، إلى وجود 213 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.
وذكرت في تقريرها ان عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات والتطعيمات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 73964، بينهم 7978 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
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