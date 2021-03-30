سلطنة عمان تؤكد استمرار العمل من أجل التوصل لاتفاق تسوية سياسية شاملة...

قالت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، التي تقوم بدور وساطة في محادثات وقف إطلاق النار في اليمن، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق في ”القريب العاجل“، كنتيجة لاستمرار الجهود في الملف اليمني.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، عبر ”تويتر“ اليوم: ”امتثالا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فإن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية“.
وأوضحت أن ذلك يأتي ”بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة“.
وأكد البيان العماني، أن ”السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة“.
وكان التلفزيون السعودي الرسمي، قد ذكر اليوم، أن التحالف قال اليوم الثلاثاء، إنه دمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي صوب المملكة.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الجمعة، إن الجماعة هاجمت منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية، في رأس تنورة ورابغ وينبع وجازان.
ووقعت الهجمات أثناء أحدث زيارة يقوم بها تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، ومارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إلى عُمان والسعودية.
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