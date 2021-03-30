تعرف على حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة خلال شهر رمضان

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تكون معدلات درجات الحرارة خلال شهر رمضان أعلى من المعتاد على معظم مناطق المملكة، خاصة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأبان أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار بمعدل أعلى على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف)، وحول المعدل المعتاد على أغلب مناطق المملكة.

وأشار إلى أن أعلى معدلات درجات الحرارة العظمى من المتوقع أن تسجلها مكة المكرمة بـ42 م، تليها المنطقة الشرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بين معدل 28 م و34 م.

ولفتت “الأرصاد” إلى أن معدلات الأمطار في شهر رمضان في النصف الأول يُتوقع أن تتركز على مرتفعات جبال عسير وحتى مكة المكرمة تليها منطقة الرياض، وفي النصف الثاني ينحسر الهطول المطري على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جبال عسير بشكل خاص.