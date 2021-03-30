مستجدات “كورونا”.. تسجيل 7 وفيات و556 إصابة جديدة وشفاء 410 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 556 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 389422 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6663 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 410 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 377714 حالة، لافتة إلى أن هناك 5045 حالة نشطة حالياً، من بينها 694 حالة حرجة.