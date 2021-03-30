السيسي حول أزمة السفينة الجانحة: أثبتت قدرة وأهمية القناة ورب ضارة نافعة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أن أزمة جنوح السفينة «إيفر غيفن» في قناة السويس أثبتت قدرة وأهمية القناة.

ووصل السيسي صباح اليوم إلى مقر هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وذلك غداة تعويم السفينة «إيفر غيفن» التي جنحت قبل أسبوع واستئناف حركة الملاحة المجرى الملاحي العالمي.

وتوجه الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحافي على ضفاف قناة السويس غداة تعويم سفينة حاويات ضخمة جنحت في المجرى الملاحي، بالشكر للعاملين في هيئة القناة «على الجهد اللي اتعمل، المنظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة، والأداء أكثر من مشرف، كنت متابع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس كافة الخطوات»، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وتابع: «كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهى بسلام وخير، الأزمة بتأكد على دور كبير ومهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس».

وأضاف السيسي: «في ظل الكلام عن طرق بدائل، لا هذا مرفق عالمي للتجارة الدولية وترسخت في وجدان الصناعة العالمية، 12 أو 13 % بيتنقل من عندنا، رب ضارة نافعة، الأزمة بتقول أن قناة السويس قادرة وقوية».

كما تعهد السيسي بشراء كافة المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة. وقال «مهم للغاية توفير أية معدات ومستلزمات تكون موجودة بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في ظل حركة تطور السفن».