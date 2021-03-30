“التأمينات الاجتماعية” تدعو أصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

الخليج – واس: دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.

ونوهت بأنه نظراً لعدم استكمال أصحاب العمل بيانات الأجر للعامل غير السعودي في بعض المنشآت فقد تم منح أصحاب العمل مهلة لاستكمال بيانات أجر العاملين غير السعوديين الذين يعملون لديهم ولم يتم استكمال بياناتهم وفق مهلة التسجيل النظامية.

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 2021/5/1م، لافتةً النظر إلى أن تحديث بيانات الأجر تشمل من هم على رأس العمل أو من انتهت علاقتهم التعاقدية.

وأوضحت أنه يمكن لصاحب العمل إكمال بيانات العامل غير السعودي عبر الدخول إلى حساب المنشأة من خلال موقع التأمينات الإلكتروني www.gosi.gov.sa واختيار رابط إكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آليا وتحديد المشترك ومن ثم إكمال بياناته، وتتضمن تحديد الأجر، والمسمى الوظيفي، ومعلومات التواصل.

وأكدت “التأمينات الاجتماعية” على أصحاب العمل الالتزام بأحكام النظام وتسجيل جميع العاملين لديهم وفق أجورهم الصحيحة، مشيرة إلى أن تسجيل العامل بأجر غير صحيح يعدّ مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية.