التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين “مفخختين” باتجاه السعودية

الخليج – واس: أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار “مفخختين” بطريقة متعمدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيدة بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وجدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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