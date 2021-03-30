البحرين تستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين دون طيار مفخختين تجاه السعودية

الخليج – واس: أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار مفخختين تجاه المملكة العربية السعودية، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا للأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للمملكة في ما تتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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