الشؤون البلدية: السماح لمراكز التسوق والمولات بالعمل 24 ساعة في رمضان

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن السماح بتمديد أوقات العمل في المحلات داخل مراكز التسوق والمولات لمدة 24 ساعة خلال شهر رمضان المبارك، كما شددت الوزارة على إيقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بالمنظومة البلدية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، التي أعلنت عنها الوزارة أمس، وتضمنت مضاعفة الرقابة الميدانية، واستمرار التوعية بأهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية. وفقا لـ”الرياض”
وتضمنت الضوابط تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة.
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