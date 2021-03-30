أميركا و13 دولة تطالب الصين على إتاحة بيانات كورونا كاملة

الخليج – أ ف ب: أعربت الولايات المتحدة، و13 دولة حليفة لها، في بيان اليوم (الثلاثاء)، عن «قلقها المشترك» حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ «كوفيد-19»، وحثت الصين على السماح للخبراء «بوصول كامل» إلى كل البيانات.
وقالت الحكومة الأميركية، مع الدول الأخرى، وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النرويج: «من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس (سارس-كوف-2) تأخرت بشكل كبير، ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان: «من الضروري جداً أن يسمح لخبراء مستقلين بالحصول الكامل على كل البيانات البشرية والحيوانية والبيئية، والأبحاث والطواقم التي كانت معنية في المراحل الأولى للوباء، المهمة في تحديد كيفية ظهور الجائحة»، من دون انتقاد صريح للصين.
وتابع البيان: «نعرب عن هذا القلق ليس فقط لنعلم كل ما هو ممكن حول منشأ الجائحة، بل أيضاً لتمهيد الطريق أمام مسار سريع شفاف يستند إلى الأدلة للمرحلة الثانية من الدراسة وللأزمات الصحية المقبلة».
ووقعت البيان المشترك أيضاً كل من تشيكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية. وأكد البيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعملون مع منظمة الصحة العالمية، خلافاً للإدارة الأميركية السابقة في عهد دونالد ترمب.
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