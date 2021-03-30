أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه "على دمشق إدراك أهمية تنفيذ القرار 2254 لحل النزاع في البلاد".
وفي مداخلة له خلال اليوم الثاني من النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي لدعم اللاجئين في سوريا ودول المنطقة، أشار بوريل إلى "استعداد الغرب للتعاون الاقتصادي والعمراني والانفتاح وتقديم الدعم السياسي لدمشق في حال نفذت بشكل جدي القرار الأممي".
ولفت إلى أن "الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا لن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين بروكسل ودمشق".
وأضاف: "ما لم يحصل تغيير، فلن يكون النظام السوري محاورا للاتحاد الأوروبي أو للغرب".
وشدد على "الحاجة لمزيد من الدعم لعمل الأمم المتحدة، خاصة وأن عملية جنيف تعرف حاليا طريقا مسدودا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي: على دمشق إدراك أهمية تنفيذ القرارات الأممية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.