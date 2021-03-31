تراجع أسعار النفط مع إعادة فتح قناة السويس

الخليج – واس: سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم مع إعادة فتح قناة السويس أمام حركة المرور وارتفاع الدولار. وانخفضت عقود برنت بنحو 84 سنتا، أو %1.29، عند 64.14 دولاراً للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 60.55 دولاراً للبرميل، منخفضة 1.01 دولار أو %1.64.

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