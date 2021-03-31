المبادرة السعودية دعوة للسلام من موقع القوة

في ظل تحول الأوضاع المتردية في اليمن إلى أزمة سياسية معقدة جعلت العالم يقف عاجزاً عن وضع حل لها جاءت المملكة العربية السعودية لتطلق مبادرة السلام بين الفرقاء اليمنيين وتضع تصوراً حقيقياً وواضحاً لإخراج البلاد من هذه الأزمة وترسم خارطة طريق واضحة تشتمل على الحلول المتفقه مع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية لإنقاذ اليمن من مغبة الكارثة التي سببتها جماعة أنصار الله الحوثي المدعومة إيرانياً منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وتمردها على المجتمع الدولي، لقد أثبتت المملكة للعالم أجمع أنها متمسكة بخيار السلام والحل السياسي إلى جانب حفاظها على أمنها وإلتزامها بحماية أراضيها من الهجمات الحوثية والوقوف إلى جانب الإخوة اليمنيين في طريق إستعادتهم لأراضيهم المخطوفه من قبل الإنقلابيين والتصدي للتهديدات التي تشكلها هذه الميليشيات على حدودها وردعها بالقوة العسكرية فقد جاء إطلاق هذه المبادرة الإنسانية التي وضعت الحوثيين وتحالفاتهم الداخلية والخارجية أمام الواقع وأمام الضمير العالمي والمواطن اليمني والمسؤولية الوطنية عن إستعادة الدولة وعودة الأمن والإستقرار لها.

ومن الطبيعي جداً أن ترفض هذه المبادرة ومن غير الطبيعي أن يقبلها كما جاءت،حيث أن القرار السياسي في اليمن بيد طهران التي لا يهمها مصير الشعب اليمني ولا يعنيها مصلحة اليمن من وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين فهي لا ترى سوى بسط النفوذ على ما تم الإستيلاء عليه من العواصم العربية وتنفيذ مشروعها التوسعي على حساب دماء الشعوب العربية،بالإضافة إلى أن الميليشيات الحوثية لا تجيد لغة السياسة ولم تكن يوماً من الأيام لاعباً سياسياً في اليمن قبل أن يتم إقتحامها لعالم السياسة بشكل مفاجئ بعد انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على مفاصل الدولة.

إن إلتزام النظام الإيراني بتقديم الدعم السياسي والإعلامي واللوجستي وجميع أنواع الدعم اللامحدود وصناعة الإنجازات الحربية الوهمية لها وترويجها وتزييفها للحقائق عبر وسائل الإعلام مع غياب العقيدة السياسية صنَع لدى الميليشيات الشعور بالعظمة ونشوة الإنتصار الذي جعلها تتعنت على الدعوات الأممية وترفض المبادرات التي تدعو إلى السلام وألزمها على التمسك بمبدأ السلاح والقتال والمراوغة أحياناً للحصول على بعض المكاسب السياسية كما حدث أمس في تصريح القيادي في الجماعه محمد علي الحوثي أن الحوثيين لم يتسلموا أي مبادرة مكتوبة ورسمية من السعودية، مؤكدا أنه عند تسلمها ستتم دراستها والرد عليها.

كتبه

سعيد ابوجلوي