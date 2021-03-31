توقيف عسكريين في النيجر إثر محاولة انقلاب

أوقف عسكريون في النيجر إثر “محاولة انقلاب”، ليل الثلاثاء الأربعاء، و”الوضع تحت السيطرة”، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر أمني.
وقال المصدر “وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب. لم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس الرئاسي”.
وأكد أن الوضع بات “تحت السيطرة”.
يذكر أنه تم سماع “إطلاق نار كثيف” بما يشمل “بالأسلحة الثقيلة” ليل الثلاثاء الأربعاء، قرب مقر الرئاسة في نيامي، كما قال سكان لوكالة فرانس برس.
وروى أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها أنه “حوالى الساعة 3,00 (02,00 ت ج) سمعنا إطلاق نار بالاسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة قبل ان يتوقف ثم تبعه إطلاق نار بالاسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا”. وقال شاهد آخر إن “النيران استمرت حوالى 20 دقيقة”.
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