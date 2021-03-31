رئيس وزراء العراق يزور الرياض لبحث أزمات المنطقة

بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة رسمية إلى السعودية على رأس وفد وزاري.

وتشهد الزيارة مناقشة سبل مواجهة الأزمات في المنطقة والتنسيق الاقتصادي دعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار العراقية على الشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشروعات مشتركة.

وقال حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها الكاظمي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف علاوي أن هذه الزيارة مهمة وتأتي في ظرف استثنائي وتم وضع الترتيبات لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي – السعودي لبحث الملفات التي تحظى باهتمام البلدين.

وأوضح أنه سيتم بحث خلال الزيارة سبل مواجهة الأزمات في المنطقة والتنسيق الاقتصادي دعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها إلى الشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة.

ومن جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، أن زيارة الكاظمي إلى المملكة تأتي في توقيت مهم وستجري مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيجري توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وأككل اً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق، وأن يعمل منفذ عرعر على مدار الساعة.