العراق: القبض على 6 عناصر إرهابية وتدمير عدد من معاقل داعش

نجح الجيش العراقي في القبض على 6 عناصر إرهابية وبقايا عناصر داعش، اليوم الأربعاء.
وفي سياق متصل أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تنفيذ عملية أمنية واسعة في جزرة البو دور في محافظة صلاح الدين، ضمت قوة من الجيش والحشد الشعبي وطيران الجيش.
وجاء في بيان للقيادة أنها قامت من خلال العملية بتدمير معاقل ماتبقى من تنظيم داعش، وأسفرت أيضا عن تدمير موضع للرصد.
كما دمر طيران الجيش العراقي زورقا لداعش وأضاف البيان أن القوة قامت تنظيف مساحة كيلو متر مربع من المنطقة.
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