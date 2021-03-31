مقتل مدني وإصابة 5 بينهم طفل بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مأرب

الخليج – واس: قتل مدني وأصيب خمسة آخرون أمس في قصف بصاروخ باليستي أطلقتهُ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مدينة مأرب اليمنية المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أن صاروخاً باليستياً استهدف مدينة مأرب عند الساعة الـ 11 من صباح أمس, مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

وأوضح مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام وأن اثنين منهم حالتهم خطرة.