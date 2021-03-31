وإعادة فتح 14 مسجداً.. إغلاق 11مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت 11حالة إصابة كورونا بين المصلين

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوماً 416 مسجداً تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات في كلٍ منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح أربعة عشر مسجداً ستة منها في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.
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