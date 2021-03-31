المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة يوفر أحدث وسائل العرض...

يوفر المعرض الدولي الأول للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع عدد من الجهات بالمدينة المنورة لزواره عرضاً مشوقاً عن الحقائق والمعلومات المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، مع ما يتعلق بها من علوم ومعارف، زودت بأحدث وسائل التَّقنية.

ويهدف المعرض إلى إظهار الإسلام في صورته الصحيحة، وتوفير أضخم وأشمل وأدق المحتويات ووسائل العرض العصرية لرسالة الإسلام السمحة وتشريعاتها الراقية، والعرض الشيِّق لسنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وآدابه وشمائله وأخلاقه وهديه، عبر منهجٍ علميٍّ مبتكر، وعملٍ متقن، وتجديدٍ تقني متميز، يتم ترجمة تلك المحتويات إلى ست لغات عالمية في المرحلة الأولى، بجانب لغة العرض الأصلية "اللغة العربية"، حرصًا على وصول الرسالة إلى أكبر قدرٍ من الجمهور المستهدف.

ويحوي المعرض مجسمات تقدّم وصفاً مرئياً لطريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وأبرز المواقع التي مرّ بها, والأحداث التي صاحبت هجرته عليه الصلاة والسلام, ويتيح لزائريه مشاهدة مجسمات تقريبية صمّمت بشكل وصفي لمكة المكرمة وللمدينة النبوية لتجسّد الطبيعة العمرانية والمعالم الطبيعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نبذة عن أهم مراحل إعمار وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية تشييدهما حتى وقتنا الحاضر.