”رئاسة الحرمين الشريفين” تستقطب 132 متطوعاً لخدمة المصلين بالمسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستقطاب المتطوعين والجهات التطوعية داخل المسجد الحرام، لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت الإدارة أنه بلغ إجمالي المتطوعين يومياً 132 متطوعاً بعدد ساعات تطوعية 568 ساعةً، ضمن الجهود التي تبذلها الرئاسة، وتسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، ورفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه.

وأشارت إلى إبراز الأعمال التطوعية ومنها المساعدة في نقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من ساحات المسجد الحرام، ودفع عربات كبار السن في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف، وتنظيم المصليات والممرات ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم، والمحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.