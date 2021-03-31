مستجدات “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات و585 إصابة جديدة وشفاء 369 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 585 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 390007 حالات.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6669 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 378083 حالة، لافتة إلى أن هناك 5255 حالة نشطة حالياً، من بينها 693 حالة حرجة.