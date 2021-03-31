البيئة: استيراد وتجميع 135 موردًا وراثيًا من الأقماح المحلية تمهيدًا لزراعتها

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استيراد وتجميع 135 موردًا وراثيًا من الأقماح المحلية؛ لتوصيفها مورفولوجيا ووراثيا وسيكولوجيا وكيميائيًا؛ تمهيدًا زراعتها بمناطق المملكة. وفقا لـ”الرياض”

تحقيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 555 بتاريخ 26/10/1439 هـ القاضي بالموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واللائحة التنفيذية من اجل المحافظة ‏على الموارد الوراثية النباتية ومنها القمح.

فقد أوضح مدير عام مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر بن بخيت المري بأن المركز قام باسترداد 56 موردًا وراثيًا من الأقماح المحلية من بعض المنظمات الدولية (35 مورد وراثي من ‏المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالإضافة إلى 21 مورد وراثي من ‏المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح في المكسيك (السيميت)، كما وتجميع 79 موردًا وراثيًا من الأقماح المحلية تم تجميعهم من مناطق مختلفة بالمملكة.

واشار المري أنه تم زراعة الـ 56 مورد وراثي المستردين من المنظمات الدولية بالإضافة إلى 44 مورد من أصل 79 مجمعة من مزارعي مناطق المملكة المختلفة ليصل عدد الموارد الوراثية المزروعة إلى 100 مورد وراثي بمركز البذور والتقاوي، وذلك لعمل تنقية وتقييم حقلي لهذه الموارد الوراثية وانتخاب أفضلها لاعتمادها كأحد الأصناف التجارية الخاصة بالمملكة.

وأكد المري بأنه تم البدء خلال عملية التقييم هذا العام في أخذ عدد 26 صفة مورفولوجية، بالإضافة لبعض الصفات المحصولية، حيث لوحظ وجود تنوع وراثي كبير بين الـ 100 مورد وراثي، وأن هناك اختلاف كبير في طبيعة نمو النباتات، ومواعيد التزهير بين هذه الموارد الوراثية، وطول النبات، ووجود السفا وعدمه بين بعض الموارد الوراثية، أيضا وجود الطبقة الشمعية ودرجة تركيزها سواءً على ورقة العلم، أو عنق السنبلة أو السنبلة نفسها. وهذا يدل على مدي التنوع الوراثي بين هذه الموارد الوراثية.

وأفاد الدكتور ناصر المري أنه تبين لاحقا وجود ثلاثة انواع من القمح (خبز ، مكرونه، علفي) ، كما تمت ملاحظة أيضًا وجود بعض النباتات الشاردة عن الأصل الوراثي المزروع داخل معظم الموارد الوراثية، والذي سيتم التعامل معها على أنها موردًا وراثيًا جديدًا، وسيتم تجميعهم أثناء الحصاد منفردًا عن الأصل الوراثي المزروع، على أن يتم تقييمهم مع باقي الـ 79 موردًا وراثيًا منها (35 موردًا) العام المقبل.

إلى هذا، أكدت الوزارة أن سيتم مع بداية العام المقبل تقييم وانتخاب اجود الموارد الوراثية للقمح والذي تم تنقيتهم بدقة عالية وتجهيزهم لتقييمهم في تسعة مواقع مختلفة الضروف البيئية بمناطق المملكة المختلفة لدراسة الثبات الوراثي، ومعرفة ما هو الأفضل من هذه الموارد الوراثية لكل منطقة.