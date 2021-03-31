الهلال الأحمر: إصابة شخصين إثر سقوط سيارة في جدة

أعلن الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم الأربعاء عن مباشرة حادث سقوط سيارة من أعلى جسر تقاطع طريقي الستين مع التحلية بجدة ونتج عنه وقوع إصابتين.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تضرر السيارة بشكل كبير بعد سقوطها من أعلى، فيما تمكن رجال الدفاع المدني من إخراج السائق من داخلها. وفقا لـ”الرياض”
وتسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية داخل النفق، حيث صادف وقوع الحادث وقت الذروة.
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