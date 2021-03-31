الأمم المتحدة: نتابع باهتمام جهود السعودية بشأن المناخ

الخليج – واس: أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتكثيف طموحاتها المناخية.

وأعرب دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تطلع الأمم المتحدة بشدة لسماع المزيد من المملكة وأعضاء مجموعة العشرين في 22 أبريل القادم خلال الاجتماع الذي يتم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

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