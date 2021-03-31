صور: الأمير محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بالدرعية

اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولة بمنطقة الدرعية الأثرية.



كما شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وفقا لـ”الشرق الأوسط”

ووصل رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض في وقت سابق اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي. وأُجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية.

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