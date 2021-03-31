اليمن يشكر السعودية على منحة المشتقات النفطية

عبر معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني ، عن شكر حكومة بلاده العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منحة المشتقات النفطية المقدمة للكهرباء في المحافظات المحررة بمبلغ 422 مليون دولار. وفقا لـ”الرياض”
وقال رئيس الحكومة اليمنية في تغريدات على “تويتر” ، أن هذه المنحة تأتي لتغطي احتياج خدمي وشعبي ملح وتخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.
وأضاف “عبد الملك” قائلا: ثقتنا كاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن ، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.
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