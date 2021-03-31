الذهب بصدد أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016
ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، لكن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر 2016، مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار ليقوضا إغراء الذهب كملاذ آمن.
ووفقاً لرويترز، زاد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1686.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أقل مستوى منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر و11.1 بالمئة خلال الربع.
وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا إلى 1686.90 دولار للأوقية.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2016.
واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروة 14 شهرا التي بلغتها في الجلسة السابقة وتتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي.
وتزيد العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.13 دولار، في حين كسب البلاتين واحدا بالمئة إلى 1166 دولارا.
وزاد البلاديوم واحدا بالمئة أيضا إلى 2616.18 دولار وفي سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ فبراير 2020.
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