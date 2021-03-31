وفاة 8 عمال اختناقًا بحفرة صرف صحي لسجن في الجزائر

لقي 8 عمّال في الجزائر حتفهم اختناقا، الأربعاء، في حفرة للصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير في ولاية بجاية شمال شرق البلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الضحايا نزلوا داخل حفرة السجن لتنظيفها. ولم يُعرف ما إذا كانوا عمالا من الخارج أم سجناء.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الكارثة، وفق وسائل إعلام خاصة، ونقلت الجثث إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الإقليمي لتشريحها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عملية الإنقاذ مستمرة وقد يرتفع عدد القتلى.

وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أنّه من المرتقب وصول كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، إلى المكان.

وشيّد سجن واد غير على مساحة 10 هكتارات، وافتتح في أكتوبر 2010، وهو يتسع إلى ألف شخص.

وكانت السلطات ألقت الضوء إبّان افتتاحه على أنه ”يفي بالمعايير الحديثة للاحتجاز“.