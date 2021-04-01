ليبيا.. بدء تلقي الطلبات لشغل المناصب القيادية.. اليوم

تبدأ اللجنة المكلفة في ليبيا لاختيار شاغلي المناصب القيادية اليوم الخميس استلام وفرز ملفات المترشحين لتلك المناصب ولمدة أسبوع.
وتم تشكيل اللجنة المؤلفة من 6 نواب من قبل رئيس مجلس النواب لتتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي الوظائف السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.
وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنشاء فريق مراقبين ضمن البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال إن الفريق الأممي يعمل بموازاة آلية إشراف على وقف إطلاق النار التي يقودها ويديرها الليبيون, ودعا مجلس الأمن إلى منح البعثة الأممية تفويضا مرنا للسماح بتقديم الدعم ونشر مراقبي البعثة في ليبيا.
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