سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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