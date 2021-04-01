مصر تتحفظ على السفينة “إيفر غيفن” لحين انتهاء التحقيقات

قال رئيس هيئة قناة السويس إن التحفظ على السفينة إيفر غيفن سيظل مستمرا، لحين انتهاء التحقيقات. ونقلت رويترز عن رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث. وأضاف شعيشع أن ربان السفينة إيفر جيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق. وأفاد مصدر في الهيئة إن غواصين نزلوا في المياه للتحقق من سلامة جسم السفينة الراسية في منطقة البحيرات المرة.

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