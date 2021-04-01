وفاة وإصابة 48 شخصًا بمرض غامض يشبه “جنون البقر” بكندا

ذكرت وسائل إعلام كندية أن 43 شخصًا أصيبوا بمرض دماغي غامض يشبه مرض جنون البقر، فيما توفي 5 أشخاص آخرون؛ جراء إصابتهم بذات المرض الغامض، وذلك في مقاطعة نيوبرونزويك. وأوضحت قناة “CBC” الكندية، أن المرض متشابه مع اضطراب الدماغ النادر والمميت (كروتزفيلد جاكوب) ومتغيراته، وكذلك مرض الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري المعروف بجنون البقر. وأشارت القناة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات الوفاة والإصابة بهذا المرض، ويحاول مسؤولو الصحة في الولاية فهم كيفية حدوث تلك الإصابات.

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