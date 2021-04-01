لجنة الانتخابات الفلسطينية: لا انسحابات أو استبدال للمرشحين داخل القوائم

قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله اليوم الخميس إنه لا يوجد انسحاب أو استبدال للمرشحين داخل القوائم.

وأضاف طعم الله، خلال تصريحات صحفية له، أن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، قبل منها 13 ولم يتم حتى الآن رفض أي قائمة.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية ستنظر حتى 6 نيسان الجاري في طلبات الترشح للقوائم والمرشحين، للبت فيها برفضها أو قبولها، منوها إلى أنه لم يسجل للآن أي رفض لأي من المرشحين أو القوائم.

وتابع: بعد 6 نيسان/ ابريل ستنشر اللجنة أسماء القوائم والمرشحين للجمهور للاطلاع عليها والتعرف على الأسماء، وتمنح أي مواطن أو حزب أو مراقب حق الاعتراض أمام اللجنة على أي قائمة أو مرشح حتى تاريخ 8 نيسان، والتي بدورها يكون أمامها 3 أيام للرد على الاعتراض سواء للمعترض والمعترض عليه، ومن يتحفظ على قرار اللجنة يتوجه للمحكمة للطعن خلال 3 أيام من تبليغه.

وبين طعم الله أن المحكمة يكون أمامها 7 أيام للنظر في الطعون، مشيرا إلى أن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، وفي حال طعنت المحكمة في مرشح داخل القائمة أو رفضته فإنه يلغى من القائمة، ويتضرر من ذلك القوائم التي سجلت 16 عضوا والذي يعتبر الحد الأدنى لقبول القوائم ما يترتب عليه رفض القائمة.

ولفت إلى أنه وحتى تاريخ 29 نيسان/ ابريل سيسمح لأي قائمة أن تنسحب وتسترد رسوم التسجيل، وسيتم يوم 30 نيسان نشر القوائم النهائية وتبدأ الدعاية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أمس انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من صباح يوم 20 وحتى مساء يوم 31 آذار.