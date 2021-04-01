التغلب على امراَ” ما “يؤذيك بصمت

تؤذينا الأيام بأمور لا احد يعرفُها سِوانا، تضُل تطحنُنا من الداخل بحّرقه، ولا نستطيع الإفصاح عنها لأحد، يُجبرُنا الصمت على ان نصمُت ونُعاني الألم وحدنا..تسير مع الأيام وتمضي وتُمارس حياتُك الطبيعيه على افضل شكل ممُكن، ولكن عندما تعود اخر اليوم الى فراشِك تسقُط منهاراَ من شدة الألم الذي يطحنُك وحدُك

رُغم انك بين حشد من الناس طوال يومّك الا انّك في تلك اللحظه التي تشعُر بها ان الكون كل الكون يربُت فوق عاتقِك، مُثقل بالألم وتشعُر انك وحيد ولا تجد احداَ تستند عليه..يجب ان تتغلب على هذا الشعور يجب ان تُفصح عن ما يؤلمُك الجميع يتألم من امراَ ما، ولكن القوي من يعرف كيف يتغلب على هذا الامر دون نظرت شفقه من احد..مررتُ انا بكثير من المتاعب والضغوطات التي كادت ان تؤدي بي الى الانهيار النفسي لا احد كان يعلم مابّي،وفي ليله من ليالي العُمر وكأن الله فتح على بصيرتي حاولت مُجاهداَ تجاهل ذلك الألم الذي يُضعفني.

عالجتُ الآمي بالكتابه،ان الكتابه نُصف التشافي من الألم

ونصفُها الأخر،قوتك الداخليه، انت تستطيع انت قوي انت ستتجاوز الآمُك، الكتابه ستُخفف نُصف الامُك مادُمت تكتُب فأنت تمشي نحو طريق التعافي .

كتبه

لمياء الشمري

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