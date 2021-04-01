احمد أبو الغيط: 108 مليارات دولار أمريكي حجم التعاون العربي والياباني في...

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، خاصة وأن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث للدول العربية على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2019 ما يقرب من 108 مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" خلال مشاركته اليوم الخميس 1 أبريل في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني والذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية.

ونوه "أبو الغيط"في الكلمة التي ألقاها فى أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع،إلى الشراكة الثلاثية بين الجامعة العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي بدأت عام 2019 لتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة ومشروعات ثقافية وتنموية، وبما يُتيح الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في تلك المجالات والتي ظهر آخرها في مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وأوضح" أبو الغيط"، أن هذا المحفل ينعقد في ظل تحد عالمي خطير بسبب تفشي وباء "كورونا المستجد" وأن المجتمع الدولي لم يشهد لحظة كان فيها أحوج إلى التعاون والتعاضد بين دوله ومؤسساته من هذه اللحظة.

وأشار في هذا السياق، إلى التعاون القائم بين الجامعة العربية والجانب الياباني الذي يشمل المنتدى الاقتصادي العربي الياباني والذي تأسس عام 2009، وعقدت 4 دورات له على المستوى الوزاري وبمشاركة فاعلة من الجانبين، لا سيما الدورة الأولى لهذا الحوار والتي عُقدت عام 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتناول" أبو الغيط " في كلمته، مجمل مرتكزات الجامعة العربية بخصوص الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، معربا،في ختام كلمته، عن تطلعه لدعم اليابان المستمر للقضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية التي عانت على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية، والتطلع إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية.