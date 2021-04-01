ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها. في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة. تود السفارة توضيح التالي:
أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.
ثانيا: تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.
ثالثا: يكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة السعودية تصدر بيانا صحفيا ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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