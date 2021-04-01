السفارة السعودية تصدر بيانا صحفيا ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول...

ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها. في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة. تود السفارة توضيح التالي:

أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

ثانيا: تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

ثالثا: يكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.