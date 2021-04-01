التحالف العربي يعلن إحباط ”هجوم باليستي وشيك” للحوثيين في مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس عن إحباطه هجوما صاروخيا كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب. التحالف العربي يعلن إحباط الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع حساسة ومهمة" في الرياض بطائرات مسيرة ونقلت قناة "العربية" السعودية عن التحالف ذكره أنه "أحبط هجوما وشيكا للحوثيين باستخدام صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين في مأرب"، موضحا أنه أطلق الصاروخ ومنصة إطلاقه. وحذر التحالف من أن العمليات الهجومية التي ينفذها الحوثيون في مأرب تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر. ولم يعلق التحالف على إعلان الحوثيين في وقت سابق من اليوم عن استهداف "مواقع حساسة وهامة" في العاصمة السعودية الرياض بأربع طائرات مسيرة.

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