“كتاب “دراسات في استخدام وسائل الاعلام الجديد للبروفيسور العزيزي

صدر للبروفيسور وديع العزعزي أستاذ الاعلام بجامعة أم القرى كتاب جديد بعنوان ” دراسات في استخدام وسائل الاعلام الجديد ” عن دار اليازوري بالأردن ويقع الكتاب في 284 صفحة .

– مقدمة الكتاب:

تعد الدراسات الإعلامية حول اسـتخدامات الجمهـور لوسـائل الاعـلام الجديـد حقـل أكاديمي يهتم بدراسة تأثير الإعلام الجديد على الجمهور، فتحلل كيف يستخدم الجمهـور وسائل الإعلام، وكيف يصل الأشخاص إلى فهم المعاني المتعـددة في الرسـائل الإعلاميـة، وكيف يؤثر ذلك على معتقداهم وسلوكياتهم. ويزداد الاهتمـام بدراسـات الاعـلام الجديـد فيالوقتالحالي،نظرًالأنوسـائلالإعـلامالجديـد،بأشـكالهاالمتعـددة،أصـبحت جـزءا هام من الحياة اليومية لغالبية أفراد المجتمع، وتؤثر بشكل واضح على الحياة الاجتماعيـة والثقافية والاقتصادية والسياسة للعديد من الشعوب. كما تأتي أهمية موضوع هذا الكتاب من حقيقة أن أغلب ما نعرفه عن العـالم، في خـارج محيطنا الشخصي، يأتينا من الانترنت و مواقع التواصـل الاجتمـاعي. وهـذا يعطـي وسـائل الإعلام الجديد قدر ًا كبيـر ًا مـن النفـوذ والسـيطرة علـى العديـد مـن جوانـب حياتنـا اليوميـة. كونها لديها القدرة علـى تشـكيل الواقـع الـذي نعيشـهً، وتشـكيل اتجاهاتنـا نحـو العديـد مـن القضايا التي تحيط بنا. لذلك، أصبح من المهـم جـدا، في هـذا العصـر، أن يكـون لـدينا فهـم جيد لوسائل الإعلام الجديد، وأن يكون لدينا قـدر كبيـر مـن الـوعي بتـأثير وسـائل الإعـلام علينا كأفراد ومجتمعات. واذا كانت الكتب التي تتناول موضوع البحث العلمي وخاصة البحث الاعلامي كثيرة،

فإن الكتب التي تتناول الجوانب التطبيقية في البحث الاعلامي من خلال دراسـات اعلاميـة مسحية ميدانيـة مـا زالـت قليلـة، ولا تفـي بالحاجـة المعرفيـة للدارسـين والبـاحثين في حقـل الاعلام الجديد. وهو ما تبـين لـي مـن خـلال تدريسـي مقـرر” منـاهج البحـث الاعلامـي”، واشرافي على عدد من طلبة الدراسات العليا في كلية الاعلام بجامعة صنعاء، وقسم الاعلام بجامعة الملك سعود بالرياض، وقسم الاعـلام بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة. مـن هنـا نبعت فكرة إعدادي لهـذا الكتـاب، فقـد وجـدت الحاجـة ماسـة لإعـداد مـادة علميـة يمكـن للباحثين والطلاب الرجوع اليها في فهم خطوات البحث العلمي و أدوتـه، كجانـب تطبيقـي

وعملي. لقد ظلت المكتبة العربية بحاجة ماسة الى مراجع اعلامية تعتمد على دراسات اعلامية بصورة رئيسة، وتبرز فيها هوية التخصص المرجـوة لخدمـة الدراسـات الاعلاميـة بالدرجـة الاولى. وبنا ًء على ذلك يأتي هذا الجهد المتواضع ليسـهم في تحديـد معـالم واضـحة لهويـة الدراسات الاعلامية، بما يعين طلاب الاعلام وباحثيه على فهم أسـس البحـث الاعلامـي، ووفق لذلك فإن هذا الكتاب يعرض خمس دراسات اعلامية متنوعة علمية محكمـة حـول استخدامات الجمهور لوسائل الاعلام الجديد، موزعة في خمس فصول. وفي الختام يسرني أن أقـدم هـذا الكتـاب الـى الدارسـين في أقسـام وكليـات الإعـلام طلاب وباحثين، عسى أن يجدوا فيه النفع والفائدة .