صرف “المعاشات التقاعدية” ودعم “ساند” لشهر أبريل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاشات المستفيدين لشهر أبريل الجاري.
وقالت التأمينات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تم صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند”.
يذكر أن برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، أحد أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين ومنشآت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا حيث تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صندوق (ساند) بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
ويستحق المستفيد من نظام التعطل عن العمل “ساند” التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.
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