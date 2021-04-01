مستجدات “كورونا”.. تسجيل 7 وفيات 590 إصابة جديدة وشفاء 386 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 590 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 390597 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6676 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 386 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 378469 حالة، لافتة إلى أن هناك 5452 حالة نشطة حالياً، من بينها 699 حالة حرجة.
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