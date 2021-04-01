شاهد.. مقاتلات التحالف تدمّر صاروخًا باليستيًا للحوثي قبل إطلاقه في مأرب

الخليج – واس: نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، لقطات تظهر عملية إحباط هجوم وشيك بصاروخ باليستي على المدنيين في مدينة مأرب.
وأظهرت اللقطات، التي نشرها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية في تويتر، عملية رصد واستهداف مقاتلات التحالف للصاروخ، وهو على منصة إطلاق بدقة عالية، قبل إطلاقه.
وكانت قوات التحالف أكدت في وقت سابق أن العملية الهجومية الحوثية بمأرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، في انتهاك صريح للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
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