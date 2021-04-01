الخليج – واس: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية. وقد أبدى فخامة الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي التعاون بالطاقة والمناخ.. وبوتين يبدي ترحيبه بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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