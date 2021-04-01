أفاد محرر الشؤون الفلسطينية بهيئة البث الإسرائيلية "كان" غال بيرغر، اليوم بأن الرئيس محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف.
وكان تبرير الرئيس الفلسطيني، أنه بحسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يتصل به وليس وزير خارجية الولايات المتحدة، حسبما أفاد محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وحتى الآن لم تجر محادثة هاتفية بين عباس وبايدن منذ دخول الأخير البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بيرغر أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل حوالي 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية وتجديد المساعدة المالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لفلسطين (الأونروا) بشكل جزئي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.